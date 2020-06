Čo sa tu deje, je naozaj prevrat (Odpoveď Samovi Marcovi)

Sama Marca čítam rád. Vie písať, vie sa nadchnúť pre vec, vie slová pekne poskladať do niečoho, čo dáva zmysel. A vie vycítiť, čo ľudí trápi. Na bárskoho nereagujem, aby som parafrázoval istý hit.

Aj preto som sa rozhodol napísať túto odpoveď na jeho kritiku. Keďže mi SME odmietlo zverejniť reakciu, dávam to aspoň sem na blog.

Áno, Samo Marec trafil klinec po hlavičke. To, čoho sme dnes na politickej scéne svedkami, je naozaj prevrat (tak znel jeho pôvodný titulok). Prevrat v tom najlepšom zmysle slova. Ak je niečo v krajine dolu hlavou a hore nohami, treba to prevrátiť. A to robíme.

Krajinu, v ktorej sa nominanti vládnej koalície na dlhé roky zabetónujú v každej minifunkcii od Kútov až po Ubľu a nedovolia nikomu, kto nie je dostatočne ohnutý ani načuchnúť k výkonu moci. Krajinu, kde si koaliční partneri rozparcelujú krajinu a cicajú ju do nemoty cez desiatky, dvadsiatky alebo aj štyridsiatky provízií.

Krajinu, ktorej premiér býval v byte podvodníka na dépéháčke, spával s frajerkou talianskeho mafiána, pašeráka koksu a smial sa do tváre každému občanovi od bezdomovca po prezidenta.

Naruby

Takúto krajinu treba prevrátiť z hlavy na nohy, vyhnať svine od válovov a nenažrané kičury na smetisko dejín. Preto nás ľudia volili. To, že tie svine kvičia ostošesť, nikoho neprekvapí. Mňa len prekvapuje, že sa k tomu kvičaniu ochotne pridávajú aj príčetní a čestní ľudia. Stačí to kvičanie trošku mediálne prifarbiť.

Výmena prednostov okresných úradov k tomu prevratu patrí. Mnohí stále vyberajú výpalné, brzdia fungovanie štátu a smejú sa ľuďom do tváre. Mali sme to urobiť hneď na začiatku, pridlho sme váhali v boji s touto hnusobou.

Je pravda, že v programe máme niečo iné. Je pravda, že toto nie je ideálny spôsob vyberania štátnych úradníkov, ktorí sú predĺženou rukou vlády v každom okrese. Pravdou je však aj to, že sme nikde nesľubovali, že ten ideálny spôsob zavedieme okamžite po voľbách.

Ešte rok korupcie?

Ak by sme sa pustili do verejných výberových konaní, trvali by mesiace. Ešte predtým by sme museli zmeniť zákon, lebo terajšie podmienky by výrazne zvýhodnili ľudí, ktorí tie pozície držali posledných osem rokov. Čestní odborníci, ktorí by ich mohli nahradiť, by inak nedostali šancu.

Celý proces by trval aspoň rok. Celý rok by sa nám smeráci smiali do tváre a sabotovali fungovanie štátu v regiónoch. Tak ako sabotujú v Sociálnej poisťovni, na úradoch práce, katastri a životnom prostredí.

Tak sme sa do toho pustili sami. Nie je to ľahké, tlaky sú z rôznych strán a musíme ich ustáť. Nebude to ideálne, nájdu sa aj nahnité jabĺčka v košíku, ktoré bude treba vymeniť. Stará garda sa nám snaží nastrčiť svojich ľudí, všetci zrazu volili OĽANO.

Možno slabo komunikujeme, nevieme chrumkavo vysvetliť veci, ktorými meníme krajinu k lepšiemu. Lenže strom sa pozná po ovocí, nie po lesklých a šušťavých listoch slov, ktorých sa dajú vyrobiť milióny. Na to ovocie treba čakať – mesiace, možno roky a to sa nikomu nechce.

Aby štát slúžil

Napriek tomu verím, že vyberieme tých najlepších, akých nájdeme. Nie preto, aby sme zhrabli moc a všetkým ukázali, ako z nej vieme ťažiť a cicať. Preto, aby sa táto krajina konečne obrátila z hlavy na nohy. Aby štát slúžil občanovi a nie naopak. A verím, že kým tie štyri roky prejdú, sa nám podarí splniť náš volebný program aj v tom, že si svojich šéfov budú spomedzi seba vyberať úradníci. Bez strachu, bez korupcie a bez obáv z pomsty.

A pokiaľ ide o ten prevrat a nezmysly, ktoré sa o nás všade možne šíria - nie, nechystáme sa zrušiť voľby, ani zaviesť farskú republiku, dokonca ani zatvárať jogínov či upaľovať čarodejnice. A nie, nerozhoduje o každom a všetkom Igor, ani sme nepodpísali, že na večné časy a nikdy inak. Lebo za také OĽANO som ja nekandidoval, ktoré by obralo ľudí o slobodu a demokraciu, prinieslo by novú totalitu a zaviedlo povinné manifestácie v Trnave. A ani nikto z nás. Nie sme padnutí na hlavu.

Rozumiem, že je pre niekoho lákavé vykresľovať takýto obraz, pospájať polopravdy s úplnými nezmyslami a ohúriť tým ľudí. Lenže od intelektuálov by som čakal, že budú voči lákadlám tohto typu akomak imúnni. Že sa budú snažiť dostať veci na koreň, pochopiť, budú sa pýtať, hľadať pravdu. Zatiaľ mi to pripadá, že sa len premnožili tí, čo ju vlastnia.

Peter Kremský, poslanec NRSR (OĽANO)

Predseda výboru pre hospodárske záležitosti